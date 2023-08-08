Президент недоволен управлением кризисом после разрушительной бури

Президент Эдгар Ринкевич недоволен управлением кризисом после случившейся в понедельник, 7 августа, разрушительной бури.

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Президент посетил Добельский край, где ущерб от бури большой. "Люди возмущены медленной помощью и нехваткой координации. Ожидаю активных действий со стороны самоуправления и ответственных министерств. На данный момент это не хорошее управление кризисом", — написал он в Twitter.

Apmeklēju Dobeles novadu, vētras postījumi ir lieli. Cilvēki ir sašutuši par lēno palīdzību un koordinācijas trūkumu, sagaidu aktīvu pašvaldības un atbildīgo ministriju rīcību. Patlaban šī nav laba krīzes vadība pic.twitter.com/NnCvDc2ejO — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 8, 2023

Агентство LETA отмечает, что на встрече с жителями возле Управления Аугсткалнской волости Ринкевич выразил понимание и пообещал помочь решить вопрос оказания материальной помощи пострадавшим хозяйствам.

Несколько десятков жителей выразили беспокойство по поводу медленных бюрократических процессов и неотзывчивости страховщиков к покрытию убытков, а также по поводу стремительно растущих кредитных платежах в банках.

Также жители выразили недоумение, почему в стране до сих пор не внедрена система оперативного оповещения о потенциально опасных бурях.

Председатель Добельской думы Иварс Горскис сообщил агентству LETA, что во время бури были сорваны крыши и выбиты окна у сотен зданий, повреждено очень много автомобилей и другой техники, а также полностью уничтожены посевы на площади сотен гектаров.

Во многих местах жители остались без водоснабжения и электричества. Кроме того, определены одинокие пожилые люди, им оказывают необходимую помощь, например, предоставляют питание.

Горскис отметил, что самоуправление уже оказывает помощь пострадавшим от урагана, но государство должно взять на себя ответственность за покрытие дальнейших убытков, поскольку у самоуправления нет лишних средств. Он также выразил непонимание почему в крае не объявлена чрезвычайная ситуация.