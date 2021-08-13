Президент: нельзя экономить на укреплении латвийско-белорусской границы

Сейчас на латвийско-белорусской границе — условия гибридной войны, поэтому нужно реагировать решительно: как охраняя государственные рубежи, так и не экономя средства на укрепление пограничной инфраструктуры. Об этом заявил президент Латвии Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

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Левитс отметил, что ситуация на латвийско-белорусской границе вызвана гибридной войной против Латвии и Европейского Союза (ЕС). Правительство решительно отреагировало, объявив чрезвычайное положение на границе, тем самым приняв ряд мер по укреплению приграничной инфраструктуры.

"Это должно быть абсолютным приоритетом, и там не нужно экономить. Наша граница и национальная безопасность должны быть на первом месте", — сказал президент.

Кариньш сказал, что правительство и службы безопасности продолжат охранять границу и не поддадутся провокациям и ответным мерам со стороны белорусского режима.