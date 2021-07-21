Президент: необходимо предусмотреть в бюджете средства на укрепление границ Латвии
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В государственном бюджете необходимо предусмотреть значительные средства для укрепления внешних границ Латвии, сказал в интервью телеканалу Riga TV24 президент Эгил Левитс.

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Он отметил, что Белоруссия в настоящее время использует мигрантов как оружие против Литвы, которая спешно начала строить ограждения и предпринимать другие меры для охраны своих границ.

Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции является гибридной атакой против Литвы со стороны белорусского режима.

Левитс подчеркнул, что Латвии не следует ждать, когда начнется приток мигрантов, и уже сейчас уделять больше внимания усилению охраны границ.

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LETA

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LETA

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Эгил Левитс
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