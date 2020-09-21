Aivars Borovkovs
Foto: AFI

Убийство Павела Ребенокса стало третьим по счету убийством адвоката за последние годы. Расследуются они с переменным успехом. И чтобы ситуация с раскрытием таких преступлений улучшилась, требуются очень серьезные изменения в системе внутренних дел, заявил в передаче Русского вещания LTV7 "Сегодня вечером" президент Латвийского общества юристов Айварс Боровковс.

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20 июля прошлого года двое в масках ворвались в частный дом в Марупе и убили его владельца — бывшего судью и адвоката Улдиса Берзиньша. Подозреваемые по делу задержаны. А вот нашумевшее убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса все еще не раскрыто. Бункус был застрелен 30 мая 2018 в Риге возле Лесного кладбища. Теперь — крайне жестокое убийство Павела Ребенокса.

В полиции активно ведут следственные действия, но, по оценке Боровковса — бывшего следователя по особо важным делам при Прокуроре Латвийской ССР, — возможности латвийских правоохранительных органов расследовать такие дела сегодня ограничены.

"У меня есть такая поговорка: "Надеюсь, что да, но боюсь, что нет". […] На мой взгляд, должен произойти очень серьезный переворот, чтобы у государства появились профессиональные возможности для раскрытия тяжелых преступлений. Сейчас эти возможности очень серьезно поражены. Можно упрекать тех, кто продолжает работать в тех условиях, которые у них есть… Но необходимы кардинальные изменения", заявил Боровковс.

Как уже сообщалось, в ночь на воскресенье трое неизвестных напали на адвоката Павела Ребенока и ветеринарного врача Ингуса Баландинса у Ребенока дома. Мужчины были избиты с особой жестокостью, Ребенокс скончался от полученных травм. Грабители вынесли из дома ценные вещи, в том числе коллекцию часов. Полиция рассматривает две версии, почему грабители убили адвоката. В одной это связано непосредственно с ограблением, в другой — с профессиональной деятельностью адвоката.

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