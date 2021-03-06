Президент: ограничения можно уменьшать с ростом количества привитых людей

Ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, можно уменьшать с ростом количества привитых от коронавируса людей, заявил президент Эгил Левитс.

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В интервью программе LTV "Утренняя панорама" президент сказал, что в Латвии необходимо сократить контакты между людьми, потому что только это может снизить передачу Covid-19. По его словам, важно постоянно детально корректировать детали ограничений, но направление ограничений должно быть очень четким — сокращать контакты до тех пор, пока люди не будут вакцинированы.

"Пока что вакцинировано мало людей, что связано с небольшими поставками вакцин, но со временем количество вакцинированных увеличится, и тогда можно начинать уменьшение ограничений. Эту перспективу все должны осознавать", — сказал глава государства.

Оценивая эффективность существующих ограничений, Левитс заявил, что при текущих ограничениях уровень заболеваемости является одним из самых высоких в ЕС, но в то же время ограничения подрывают экономику.

"Задача правительства — найти баланс между заболеваемостью, потому что система здравоохранения полностью перегружена, и потребностью людей что-то делать. Задача правительства — найти правильный путь, это они и обсуждают", — сказал Левитс.

На вопрос, следует ли, по его мнению, ввести в стране полный карантин, Левитс ответил, что необходимо понять, как новый штамм Covid-19 будет распространяться в Латвии и в других странах мира. Он также подчеркнул, что в Латвии до сих пор не введен такой строгий карантинный режим, как в других странах, когда запрещено выходить из дома 23 часа в сутки.

"У нас никогда не было такого в Латвии, и я надеюсь, что в этом не будет необходимости. Если мы попытаемся удержать ситуацию как она есть, с текущими ограничениями, что-то корректируя, я надеюсь, что полный карантин не понадобится, но этого нельзя исключать, потому что нужно видеть распространение нового штамма вируса ", — сказал Левитс.

Президент также сказал, что паспорта Covid-19, уже введенные в некоторых странах мира, являются хорошим способом поощрения людей к вакцинации, добавив, что предоставление льгот вакцинированным людям не может считаться нарушением прав человека. В то же время такие паспорта могут быть введены только в случае, если каждый гражданин имеет возможность получить вакцину в любое время.

"Сейчас люди хотят вакцину, но она недоступна. Сейчас было бы неправильно вводить эти паспорта", — сказал президент.