Президент отправится в Добельский край, чтобы ознакомиться с нанесенным бурей ущербом
Foto: LETA

Во вторник после посещения восточной границы президент Эдгар Ринкевич отправится в Добельский край, чтобы ознакомиться с разрушениями, нанесенными бурей.

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В социальных сетях президент сообщает, что обсудил ситуацию после бури, а также устранение ее последствий в телефонном разговоре с председателем Добельской краевой думы Иваром Горскисом. Ринкевич пожелал жителям Добеле сил, подчеркнув: "Вместе мы справимся с этими разрушениями".

Горскис сообщил сегодня информационному агентству ЛЕТА, что ущерб, причиненный сегодняшней бурей Добельскому краю, очень серьезный, сообщения о поврежденном имуществе продолжают поступать.

Он подчеркнул, что руководство края в настоящее время проводит обследование территорий и фиксирует ущерб, причиненный стихией. Горскис говорит, что на текущий момент нет сообщений о пострадавших, но есть сведения о том, что в некоторых населенных пунктах не осталось ни одного неповрежденного дома.

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