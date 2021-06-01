Президент ожидает выполнения решения Конституционного суда по вопросу о Вараклянском крае
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Латвия является правовым государством, и из этого следует, что Сейм обязан выполнять решения Конституционного суда (КС), поскольку в противном случае действия парламента вызовут конституционный кризис, заявил президент Эгил Левитс.

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Он напомнил, что Конституцией на президента возложена роль ее хранителя, и Конституция запрещает провозглашать неконституционные законы, поэтому, по мнению президента, необходимо искать решения, чтобы избежать конституционного кризиса.

После вчерашнего голосования Сейма, когда парламент отказался вопреки решению КС присоединять Вараклянский край к Мадонскому, сегодня президент созвал собрание представителей коалиционных фракций.

Президент указал, что все конституционные органы осуществляют свою деятельность в рамках, установленных Конституцией. КС правомочен принимать решения о соответствии принятых Сеймом законов Конституции. В данном решении суд постановил, что положение закона об административных территориях и населенных пунктах, согласно которому нынешний Вараклянский край будет входить в состав вновь образованного Резекненского края, противоречит Конституции.

Участники встречи согласились, что нельзя допустить конституционного кризиса. Обсуждались различные способы, как этого избежать, и одна из возможностей состоит в в том, что Сейм вновь примет решение о будущей принадлежности нынешнего Вараклянского края в соответствии с решением КС, а позже границы краев могут быть скорректированы. Другая возможность - сохранить Вараклянский край как отдельное самоуправление в течение переходного периода до принятия нового решения Сейма.

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