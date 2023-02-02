Президент Польши Дуда: "Русский мир" ассоциируется с бедностью и рабством

Российский лидер Владимир Путин пытается привести на Украину и в Европу "русский мир", но у Польши и стран Балтии этот мир ассоциируется только с бедностью и рабством, заявил в ходе дискуссии "Latvia and Poland: Countering Today’s Challenges Together" ("Латвия и Польша: вместе против актуальных вызовов") президент Польши Анджей Дуда.

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Польский лидер подчеркивает, что события 24 февраля прошлого года изменили мировое восприятие вопросов безопасности. Дуда считает, что и Польша, и страны Балтии на протяжении многих лет предупреждали, что влияние коммунизма в России полностью не исчезло и что рано или поздно этот империализм проявит себя.

"Мы видим, что эти опасения сбылись в связи с агрессией России в Украине", — сказал Дуда, добавив, что в настоящее время Путин основывает свою политику не только на истории Советского Союза, но и на гораздо более древних корнях, желая восстановить бывшую Российскую империю.

Дуда подчеркивает, что Польша и многие другие страны сделают все, чтобы война в Украине не дошла до Европы.

Президент Польши готов к тому, что между Польшей и Россией сформируется новый железный занавес.

"Как президент Польши я подниму этот занавес до самых облаков, чтобы предотвратить нападение на нашу страну", — подчеркивает Дуда, добавляя, что Польша никогда не захочет вернуться в зону влияния России.

Польский президент также указал на различное восприятие текущей войны многими европейскими странами. Например, в Польше восприятие одно, а в Португалии совершенно другое.

Дуда подчеркивает, что Польша и в особенности страны Балтии прилагают все усилия, чтобы рассказать другим странам о реальной истории и России.

Президент Польши считает, что каждая страна может сама решать свою судьбу и никакие оправдания России за развязанную войну не выдерживают критики.

"Нет никаких сфер влияния России или США. Речь идет о том, позволяем ли мы людям выбирать, на чьей стороне мы хотим быть. В Польше прошел референдум о вступлении в Евросоюз, НАТО, в результате чего мы сами решили свою судьбу," — подчеркнул Дуда, добавив, что и Украина сама должна определять свой путь.