Президент помиловал одного из осужденных
Foto: LETA

Президент Латвии Эгил Левитс рассмотрел просьбы о помиловании девяти осужденных, и одну из них решил удовлетворить, сообщает LETA.

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Помилованный был наказан за преступления имущественного характера.

Всего за свой срок Левитс рассмотрел 201 просьбу о помиловании и удовлетворил девять из них.

Предыдущий президент Раймонд Вейонис рассмотрел за свой срок 697 просьб о помиловании и помиловал 22 человека. Рекордсменом по помилованиям был экс-президент Гунтис Улманис: он рассмотрел 2291 просьбу и удовлетворил 219.

Просьбу о помиловании можно подавать после вступления в силу приговора, ее могут подавать все, кроме осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Совершившие тяжкие преступления могут делать это не раньше, чем отсидят половину срока. Осужденные за особо тяжкие преступления — в том случае, если отсидели не менее двух третей срока, а получившие пожизненный срок — не ранее, чем через 20 лет после суда.

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