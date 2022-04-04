Президент посетит Даугавпилс, чтобы призвать к сотрудничеству и сплоченности общества
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Эгил Левитс сегодня отправится с двухдневным визитом в Даугавпилс, где встретится с руководителями самоуправлений Латгале, чтобы призвать их к укреплению сотрудничества государства и самоуправлений, сплоченности общества и солидарности в новых геополитических и экономических условиях.

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Как сообщили в канцелярии президента, в ходе визита в Даугавпилс Левитс вместе с руководителями самоуправлений Латгальского региона планирования, министром охраны среды и регионального развития Артуром Томсом Плешсем, представителями Минэкономики и Латвийского агентства инвестиций и развития проведет дискуссию о перспективах развития региона в новых геополитических и экономических условиях.

В рамках празднования 100-летия Конституции Латвии президент также примет участие в дискуссии с молодежью из цикла "#Конституции100: ценности будущего", на которой будут обсуждаться вопросы охраны окружающей среды.

Президент во время визита посетит одну из двух исторических латышских средних школ города — 12-ю Даугавпилсскую среднюю школу, а также встретится с ректором Даугавпилсского университета Иреной Кокиной. У президента запланирована встреча с представителями компании Axon Cable и интервью латгальским СМИ.

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