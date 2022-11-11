Президент поздравил роту Почетного караула с 30-летием

Президент Эгил Левитс сегодня принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию роты почетного караула штаба Национальных вооруженных сил у памятника Свободы, сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса.

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Она рассказала, что рота почетного караула несет караульную службу у памятника Свободы и Рижского замка, участвует в обеспечении воинских церемоний Латвии, Министерства обороны и Национальных вооруженных сил, а также выполняет основные задачи пехотной роты.

Рота почетного караула была создана 1 мая 1992 года и уже 11 ноября 1992 года встала в почетный караул у памятника Свободы в продолжение традиции, начатой 18 ноября 1935 года Комендантской ротой штаба главнокомандующего Латвийской армией.