Президент поздравил всех православных Латвии с Пасхой

Президент Латвии Эгилс Левитс направил открытое письмо православной общине страны, а также митрополиту Александру, в котором поздравил верующих этой конфессии с их версией празднования Пасхи.

"Пасха символизирует восстановление, воскрешение, движение наверх. Даже эта особенная ситуация, в которой мы находимся на эти пасхальные праздники, заставляет нас думать об этом, и у нас есть основания думать об этом. Мы более глубоко осознаем ценность изни, мы думаем о действительно важном и отсеиваем то, что перед этой картиной кажется незначительным", — говорится в поздравлении Левитса.

Разница в датах между католической (западной) и православной ветвями христианства объясняется тем, что западный мир использует более новый григорианский календарь, а православная церковь — традиционный, юлианский. Юлианский календарь был разработан в 46 году по поручению Юлия Цезаря. Период полного обращения Земли вокруг Солнца был определен в 365 суток (астрономический год — 365 суток, 5 часов, 48 минут и 47 секунд, разницу компенсировал високосный год).

До XVI века все христиане праздновали Пасху в один день, но затем по инициативе папы Григория XIII была предпринята реформа календаря. Более точный григорианский календарь был разработан с учетом только астрономических соображений. Россия перешла на григорианский календарь только в 1918 году, а Греция — в 1923 году. Сегодня он используется только для исчисления церковных праздников.

Разница между календарями увеличивается на три дня каждые 400 лет. На данный момент разница составляет 13 дней, и она сохранится до 14 марта 2100 года (29 февраля 2100 года по юлианскому календарю). После этой даты разница будет составлять уже 14 календарных дней.