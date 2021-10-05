Президент: правительство не должно медлить с принятием решений по борьбе с Covid-19

Затягивание с принятием решений в связи с ограничением распространения Covid-19 недопустимо, поэтому правительство должно "перестать ковыряться между собой", заявил в передаче Латвийского телевидения (LTV) "Šodienas jautājums" президент Латвии Эгилс Левитс.

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По словам президента, ситуация с Covid-19 сейчас очень серьезная, и в таких условиях откладывать принятие решений недопустимо — нужно действовать быстро, потому что каждый пропущенный день приближает систему здравоохранения к коллапсу.

"Каждый день приближает нас к катастрофе, потому что ни один из пациентов с Covid-19 не сможет добраться до больниц, поскольку они будут переполнены. Это совместная ответственность всего правительства, и должно быть быстро достигнуто соглашение", — подчеркнул политик.

Левитс также положительно отметил тот факт, что правительство приняло ряд решений, направленных на сокращение распространения Covid-19. Например, требование обязательной вакцинации для некоторых профессий. В видении президента, список профессий, которые охватывает это требование, может быть расширен.

"Первое, что нужно сделать правительству — это снизить вероятность заражения людей. Второе — способствовать вакцинации", — сказал Левитс.

Он признал, что ответственность за откладывание решений лежит на всем правительстве, а не только на министре здравоохранения Даниэле Павлютсе (AP!).

Также президент уверен, Кабинет министров должен использовать процедуру, аналогичную процессу избрания Папы Римского: во время процедуры нельзя покидать заседание, пока не принято решение.

По мнению Левита, ограничения должны в первую очередь относиться к невакцинированному населению, поскольку это тоже вопрос справедливости, но в определенной ситуации меры безопасности могут затронуть и вакцинированных.

Президент не исключил необходимости введения "локдауна" при определенных обстоятельствах. Однако пока в этом нет необходимости, указал Левитс.

Ранее сообщалось, что совет по кризисному управлению не договорился о дальнейших шагах в условиях роста заболеваемости коронавирусом и продолжит обсуждение в четверг.