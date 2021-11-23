Президент примет верительные грамоты у нового посла России в Латвии Михаила Ванина

Президент Эгил Левитс сегодня в 10:00 на церемонии в Рижском замке примет верительные грамоты у нового посла России в Латвии Михаила Ванина, сообщили в канцелярии президента.

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Как сообщалось, Ванин был назначен послом России в Латвии указом президента РФ Владимира Путина в сентябре.

Ванин родился 1 августа 1960 года. В 2004-2009 гг. он был послом России в Словении, в 2012-2018 гг. — послом в Дании. С 2009 по 2012 год Ванин занимал должность генерального директора Министерства иностранных дел России.

Ванин сменит на посту Евгения Лукьянова, который был послом России в Латвии с февраля 2017 года, а в этом году назначен посолом России в Белоруссии.