Президент приостановил публикацию поправок в закон о портах и предлагает референдум

Президент Эгилс Левитс приостановил публикацию поправок к закону о портах, предоставив возможность проведения референдума по этому вопросу.

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В распространенном позже заявлении канцелярия президента пояснила, что Конституция в конкретной ситуации обязывает президента приостановить провозглашение закона. "В случае поступления такого требования президент не может приостановить или отклонить его, даже если не согласен с ним, - это конституционное право, предоставленное меньшинству Сейма. Президент уважает гарантированные Конституцией права оппозиции Сейма и действует в соответствии с обязанностью, возложенной на президента государства статьей 72 Конституции", - говорится в заявлении.

За время действия президентских полномочий Левитса это уже третий раз, когда не менее трети депутатов Сейма требуют приостановить провозглашение закона. Ранее по требованию меньшинства Сейма президент был вынужден приостановить действие поправок к двум законам, которые изменили правила роспуска дум самоуправлений.

Согласно информации в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", Левитс приостановил публикацию принятой Сеймом поправки к закону о портах на два месяца "на основании статьи 72 Конституции и с учетом требования, поданного 18 февраля 36 депутатами Сейма".

Статья 72 Конституции гласит, что президент государства приостанавливает публикацию закона, если того требует не менее одной трети членов Сейма. Приостановленный таким образом закон выносится на народный референдум, если проведения референдума требуют не менее одной десятой избирателей, то есть 155 000.

Если за два месяца столько подписей не набирается, закон должен быть опубликован. Однако референдум не проводится, если Сейм повторно проголосует за этот закон не менее чем тремя четвертями всех голосов, говорится в Конституции. В свою очередь, статья 71 Конституции предоставляет президенту возможность запросить повторного рассмотрения закона в Сейме в течение десяти дней после его принятия.

Как сообщалось, по инициативе депутатов Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме были собраны подписи 36 парламентариев, чтобы обратиться к президенту Эгилу Левитсу с просьбой приостановить провозглашение поправок к закону о портах на два месяца.

Депутаты оппозиции указали, что принятые поправки мотивированы политическим лозунгом о необходимости "рядовой реформы управления портами" и тем, что преобразование управлений Рижского и Вентспилсского портов как лиц публичного права в государственные капитальные общества "носит формальный характер, поэтому не достойно надлежащего обсуждения в Сейме".

Парламентарии подчеркивают, что поправки создают неприемлемый прецедент, что в дальнейшем угрожает территориальной и финансовой автономии любого самоуправления Латвии, так как планируется реализовать необоснованную и, по сути, ненужную реформу.

Как заявил руководитель фракции СЗК в Сейме Улдис Аугулис, при обсуждении смены модели управления портами в ответственной комиссии парламента неоднократно задавался вопрос о том, как это отразится на развитии портов, но оценки не было получено. "Активы, с которыми будут работать новые общества капитала, составят полмиллиарда евро. В то же время не проведена оценка, которая бы обосновала поспешную смену управления портами", - сказал он.

По словам Аугулиса, недостаточно проработанный закон вызывает опасения в том, что создаются условия для того, чтобы порты не развивались, а стагнировали. Также представитель СЗК считает, что это попытка двигаться к приватизации портов, что совершенно недопустимо и не отвечает интересам общества и государства.

В письме президенту депутаты указывают, что в соответствии с принятыми поправками к закону о портах около 42% административной территории Вентспилса (в том числе муниципальное имущество на сумму более 150 млн евро) без какого-либо экономического и правового обоснования передается обществу капитала в бессрочное и безвозмездное пользование. Это лишит самоуправления возможности каким-либо образом распоряжаться своим имуществом, что является абсурдной ситуацией.

Закон о портах предусматривает право общества государственного капитала по своему усмотрению пользоваться недвижимым имуществом, принадлежащим Вентспилсскому городскому самоуправлению: сдавать в аренду, застраивать, обременять и свободно распоряжаться всеми доходами, полученными от использования муниципальной собственности. "Такие действия идут вразрез с обязанностью самоуправления обращаться со своей собственностью в интересах жителей", - считают парламентарии.

СЗК также критикует тот факт, что Кабинет министров и Министерство сообщения не провели оценку участия публичного лица во вновь образованном государственном капитальном обществе, что позволяет поставить под сомнение его экономическую самостоятельность и устойчивость деятельности. По мнению политиков, комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике не провела углубленной оценки сути вопроса.

По мнению политиков, вполне вероятно, что имущество капитальных обществ , которое включает в себя также имущество самоуправлений, может оказаться в руках частных инвесторов, что "в латвийском обществе принято называть прихватизацией".

Переходные положения закона предусматривают, что до 1 сентября Кабинет министров и самоуправления Риги и Вентспилса должны договориться о создании совместных обществ капитала, в которые государство вложит принадлежащие портовым управлениям активы и имущество, а самоуправления - принадлежащие им активы и имущество на территории портов.

В обоих обществах капитала государству будет принадлежать не менее 60%, а самоуправлениям - не более 40% долей капитала. При достижении соглашения о создании общества совместного капитала - государство и самоуправление - государство вложит в его уставный капитал имущество и активы, принадлежащие Управлению Рижского Свободного порта, а Рижское самоуправление перейдет в собственность этого имущества и активов.

Закон предусматривает, что Управление Рижского свободного порта и Управление Вентспилсского свободного порта должны быть ликвидированы до 31 декабря 2022 года. Решение о ликвидации Управления Рижского свободного порта и Управления Вентспилсского свободного порта принимает Кабинет министров, а процесс ликвидации осуществляет утвержденная Кабинетом министров ликвидационная комиссия. Определено, что ликвидационные комиссии Кабинетом министров должны быть созданы до 31 марта 2022 года.

Закон предусматривает, что держателями долей капитала в компаниях будут Министерство сообщения (40% долей), Министерство финансов (20%), Министерство экономики (20%) и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (20%).

Принимая во внимание влияние портовой деятельности на самоуправление, а также количество имущества, находящегося в собственности самоуправлений, которое уже передано администрации портов, законом установлено, что муниципалитет имеет право приобретать доли в капитальном обществе с условием, что государство сохранит не менее двух третей долей. Таким образом, самоуправления и впредь будут сохранять активное участие в портах, контролировать использование своего имущества и соблюдение интересов самоуправления.

Что касается участия частного сектора, в закон включена новая статья, требующая от управления портов создания советов по сотрудничеству с участием клиентов портов и других заинтересованных сторон в вопросах, связанных с развитием портов. По мнению авторов поправок, это даст компаниям, работающим в порту, четкое законодательно закрепленное право заниматься развитием порта, вести диалог с администрацией порта и находить взаимоприемлемые решения.

Реформа управления портами распространяется на Вентспилсский и Рижский порт. Лиепайская СЭЗ сохранит свой статус до 31 декабря 2035 года.

Закон также уточняет нормы для малых портов.