Президент призвал Сейм внести поправки в закон о труде для борьбы с дискриминацией латышей

Необходимо внести изменения в закон о труде, чтобы предотвратить дискриминацию латышей на рынке труда, заявил президент Эгил Левитс в традиционном обращении по окончании весенней сессии Сейма.

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Президент подчеркнул, что у нас есть свой государственный язык, которого должно быть достаточно во всех жизненных и рабочих ситуациях. По мнению президента, работодатели должны понимать, что Латвия — национальное европейское государство с общим государственным языком.

"Только в исключительных случаях допускается требовать знания иностранного языка на рабочих местах, где это объективно необходимо, например, если приходится работать с иностранными туристами или соответствующими зарубежными странами. Это должно быть четко регламентировано в законе о труде. Поправки должен внести еще этот Сейм", — сказал Левитс.

По словам президента, возможно, общее требование к знанию иностранных языков могло бы относиться только к английскому языку, являющемуся сегодня основным языком международного общения, но и его следует тщательно продумать.

Обращаясь к депутатам, Левитс отметил, что латвийское общество открыто для всех, кто хочет интегрироваться на основе закрепленных в Конституции ценностей. Этими ценностями являются латышский язык как единственный государственный язык, идентичность Латвии как национального государства, наша принадлежность к западному демократическому миру.

"Выбор интеграции на основе этих ценностей сделала большая часть наших меньшинств, в том числе осудив российскую агрессию на Украине. Все они патриоты Латвии и не имеют проблем ни с общим государственным языком, ни с латышским характером нашей страны", — сказал Левитс.

Он также отметил, что некоторые люди, чей родной язык русский, сейчас переживают кризис идентичности. Моральный авторитет их историко-культурного истока, России, подорван, но они все еще затрудняются ответить на основной вопрос, кто виноват в войне и военных преступлениях на Украине.

"Мы знаем, что многие немцы за пределами Германии испытали подобные страдания после того, как нацисты пришли к власти в 1933 году. Нелегко мириться с ощущением, что твоя страна происхождения стала преступной. Возможно, говоря с ними, мы сможем помочь им немного отрегулировать их политический и моральный компас", — сказал президент.

По мнению Левитса, правильны несколько недавних решений Сейма, которые предусматривают противодействие любому прославлению российской империалистической идеологии в публичном пространстве, выступление против Латвийского государства и его граждан. Он подчеркнул, что Латвия как демократия никому не навязывает свой выбор, а предлагает возможность формировать свою принадлежность к современному, демократическому, человечному обществу.

"Бессмысленно обвинять демократическую Латвию в неспособности интегрировать убежденных "путинистов". Это выбор этих людей. Они хотят пользоваться свободами и возможностями европейского государства, но мысленно продолжают жить в мире агрессивной империалистической идеологии России. Их нельзя интегрировать, если они сами не изменят эту абсурдную позицию", — сказал Левитс.

В своем обращении президент также подчеркнул, что решение о сносе "памятника оккупантов" в Пардаугаве знаменует собой символический поворотный момент, подводя черту под правом России культивировать в Латвии свои империалистические идеологические ритуалы. Также, по мнению Левитса, решение о запрете российских телевизионных пропагандистских каналов является правильным, поскольку антидемократическая пропаганда не подпадает под свободу слова.