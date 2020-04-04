Президент провозгласил пять поправок к законам, связанных с режимом ЧС

Президент Эгил Левитс провозгласил пять поправок к нормативным актам, связанных с вызванной распространением Covid-19 чрезвычайной ситуацией и преодолением последствий кризиса, следует из сообщения в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Президент провозгласил поправки к закону о чрезвычайной ситуации, закон о работе госучреждений во время чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19, а также поправки к закону о мерах по предотвращению и преодолению государственной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19.

Также были провозглашены поправки к закону о страховании материнства и болезни и поправки к Кодексу административных нарушений.

Поправки к закону о чрезвычайной ситуации предусматривают, что Кабинет министров сможет неограниченное число раз продлевать чрезвычайное положение.

В законе о работе госучреждений во время режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19 обобщены права и обязанности лиц и учреждений во время распространения Covid-19, в нем определены основные принципы работы госучреждений.

Целью этого закона является в интересах безопасности общества обеспечить непрерывную и эффективную работу госучреждений в период чрезвычайной ситуации.

Изменения в законе о страховании материнства и болезни предусматривают, что, если ребенок, за которого родитель получает пособие, во время чрезвычайной ситуации достигает возраста прекращения выплаты пособия, родитель продолжает получать пособие до конца режима ЧС и еще один месяц после этого.

Поправки к Кодексу административных нарушений предусматривают повышение административных штрафов за нарушения ограничений, установленных на время действия режима чрезвычайной ситуации.

В целях эффективного выполнения мер и ограничений, предусмотренных распоряжением правительства о ЧС, максимальный размер штрафа за несоблюдение эпидемиологических требований для физических лиц теперь составит от 10 до 2000 евро.

Штрафы для юридических лиц, которые ранее составляли от 140 до 700 евро, повышены до 140-5000 евро.

В свою очередь провозглашенные президентом поправки к закону о мерах по предотвращению и преодолению государственной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19 предусматривают на время чрезвычайной ситуации и в течение шести месяцев после ее окончания установить более выгодные условия для реализации процесса правовой защиты. В течение этого периода план процесса правовой защиты можно будет утвердить на период до четырех лет, вместо нынешних двух.

Поправки к закону о чрезвычайной ситуации вступят в силу в установленном Конституцией порядке — через 14 дней после провозглашения, то есть 18 апреля. Тексты остальных поправок предусматривают, что те вступят в силу на следующий день после провозглашения, то есть 5 апреля.