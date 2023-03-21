Президент провозгласил закон о госбюджете на 2023 год

Президент Эгил Левитс во вторник провозгласил принятый Сеймом закон о государственном бюджете на 2023 год, отметив, что бюджет несовершенен, но в нем разумно сбалансированы возможности и потребности государства.

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В заявлении, опубликованном в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", президент подчеркивает, что в госбюджете на 2023 год правительство определило пять приоритетных областей - безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность и качество жизни, здоровье человека и общества. Кроме того, это самый большой по объему финансов бюджет в истории Латвии.

Президент выразил удовлетворение тем, что правительство и Сейм смогли договориться о приоритетах бюджета на 2023 год, которые важны для развития государства - финансирование внутренней и внешней безопасности, увеличение финансирования для науки, высшего образования и исследований.

Президент отметил, что получил просьбы не провозглашать закон о госбюджете и передать его на доработку.

"Сейчас было бы нечестно и несправедливо противопоставлять учителя врачу, полицейского - пенсионеру, человека с особыми потребностями - украинскому беженцу, чтобы подчеркнуть недостаточность выделенного бюджета для той или иной сферы. Мы все хотим жить лучше, и этого можно достичь только совместными усилиями", - сказал президент.

Левитс напомнил, что график повышения зарплат учителей уже разработан в сотрудничестве между Министерством образования и науки и Латвийским профсоюзом работников образования и науки (ЛПРОН), но еще не утвержден Кабинетом министров.

Он призвал правительство не медлить и выполнить договоренности, достигнутые на переговорах с ЛПРОН в прошлом году. В то же время президент призывает профсоюз конструктивно отнестись к работе правительства и, если достигнутые договоренности будут выполнены, пересмотреть необходимость проведения забастовки.

Левитс отметил, что организации медиков выражают обоснованную обеспокоенность тем, что непрогнозируемое и недостаточное финансирование и нехватка кадров значительно ухудшают доступность медицинских услуг.

"Я считаю, что здравоохранение - одна из тех сфер, где должна быть полная ясность относительно бюджета в долгосрочной перспективе. Необходимо рассмотреть вопрос о постепенном увеличении финансирования для здравоохранения до определенного процента от валового внутреннего продукта и последующем его увеличении. Определение точного объема финансирования - прямая задача и ответственность правительства. В то же время я считаю, что нужно продолжать профессиональную дискуссию о наилучшей модели финансирования системы здравоохранения", - подчеркнул президент.

Левитс также указал, что правительству следует уже сейчас начать активную работу над бюджетом следующего года, приняв во внимание опыт и уроки разработки бюджета на 2023 год.

Как сообщалось, Сейм утвердил закон о государственном бюджете на этот год и бюджетных рамках на следующие три года 9 марта. Доходы консолидированного государственного бюджета в 2023 году составят 12,7 млрд евро, расходы - 14,7 млрд евро.