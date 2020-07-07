Президент: расизм в Латвии живет в основном в интернет-комментариях

Расизм в Латвии — "не очень центральная проблема", хотя отдельные личности выражают в интернете ненависть к другим расам и народностям. Об этом в интервью передаче 900 sekundes на телеканале TV3 заявил президент Латвии Эгил Левитс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, проблема расизма есть фактически везде, но в Латвии проявляется не так сильно, как во многих других странах, переживших колониализм и рабство. В Латвии нетерпимость в другим расам и народностям выражается в основном маргинально, например, в комментариях в интернете.

"Если мы почитаем комментарии читателей на Delfi, то мы можем достаточно легко найти там подобный настрой. Я думаю, что это, конечно, проявление мракобесия, как и везде. Но должен сказать, что разумное большинство так не думает", — уверен Левитс.

Расизм, считает Левитс, "не центральная проблема в Латвии", но и в обществе, и в школах нужно разъяснять, что расизм неприемлем.

Как сообщалось, после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда и последующих беспорядков Служба госбезопасности Латвии стала проверять отдельные, возможно, расистские высказывания в социальных сетях. Однако ни одного уголовного процесса начато не было.