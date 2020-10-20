Президент: реформа авторских отчислений в нынешнем виде может нанести серьезный удар по культуре Латвии
Foto: LETA

Действующий режим налогообложения авторских отчислений не обеспечивает занятым в творческих профессиях людям социальных услуг в необходимом объеме, заявил президент Эгил Левитс после встречи с представителями творческих организаций, Министерства культуры и Министерства финансов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Президент сообщил, что на встрече обсуждались предлагаемые налоговые изменения, связанные с регулированием авторских отчислений. По словам президента, участники встречи согласились, что налоговая реформа необходима, потому что деятели культуры нуждаются в социальной защите.

"Мы проанализировали проект и пришли к выводу, что он не очень хорошо проработан. Есть ряд открытых вопросов, на которые не получилось найти ответы. Реформа должна быть без неясностей", — сказал Левитс, добавив, что, например, не ясно, как обстоят дела с теми работниками творческой сферы, доходы которых не являются регулярными, однако они в любом случае должны платить налог.

Президент заявил, что нет смысла продвигать реформу, пока она не будет полностью проработана, чтобы были даны четкие ответы на все вопросы и устранены все неясности.

Левитс отметил, что Латвия в настоящее время находится в ситуации экономического спада и остается открытым вопрос о том, может ли реформа, направленная на социальную защиту работников культуры, быть осуществлена в таких обстоятельствах, потому что в период внедрения она может нанести серьезный удар по сектору культуры.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Латвия Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt