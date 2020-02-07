Президент: с точки зрения качества латвийское законодательство является слабым

Если смотреть с точки зрения качества, латвийское законодательство является слабым, заявил президент Эгил Левитс, обосновывая необходимость создания Государственного совета во время дискуссии "Роль Государственного совета в законодательстве".

Он пояснил, что именно поэтому возникло предложение о создании Государственного совета. По его словам, совет не заменит существующие в рамках соответствующих учреждений структурные подразделения, поскольку они необходимы, но их нужно укрепить, чтобы законопроекты, поступающие из Кабинета министров в Сейм, были конструктивными. Создав Государственный совет, президент планирует улучшить качество латвийского законодательства.

Левитс подчеркнул, что Государственный совет должен стать зеркальным отражением Конституционного суда. В Конституционном суде работает семь судей, а в Государственном совете должно быть семь советников со своими помощниками, которые могли бы оценивать проекты законов, поправки к Конституции, законы, которые "затрагивают основы Конституции", а также любые существенные изменения в существующих законах и новые законы.

Президент указал на политическую культуру в Латвии, где часть партий являются малочисленными и нестабильными, из-за чего им трудно развивать долгосрочную политическую программу. Левитс подчеркнул, что задачей Государственного совета будет оценка законопроектов и предоставление развернутого юридического и содержательного обоснования с точки зрения долгосрочного развития страны, которое не будет зависеть от политической программы коалиции.