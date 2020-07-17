Президент: слишком много людей гибнет на воде по глупости и неосторожности

Слишком много людей гибнет на воде по глупости и неосторожности, и этого нельзя допускать, заявил президент Эгил Левитс.

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Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс сегодня встретился с основателем общества "Плавать безопасно" Заной Гемзе и президентом Латвийской федерации плавания Айварсом Платоновым, чтобы обсудить проблему частых смертей жителей Латвии во время отдыха на воде.

На данный момент Латвия занимает первое место среди стран Европейского союза по числу смертей на воде. Дискуссия об этой проблеме проходила в организованном обществом "Плавать безопасно" лагере на Икшкильском пляже, ее целью является привлечение внимания различных ответственных инстанций и общества к проблеме.

Президент пообещал привлечь внимание должностных лиц к этой проблеме и обсудить ее с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

После дискуссии Левитс призвал школы, самоуправления и министерства позаботиться о том, чтобы дети осваивали навыки плавания в школе. По его мнению, уже с раннего возраста крайне важно понимать, что такое безопасное плавание. Президент также обратился к латвийским семьям, призвав к осторожности на воде и заботе друг о друге.