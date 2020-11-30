Президент: текущий курс по сдерживанию Covid-19 недостаточен
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Текущий курс по сдерживанию Covid-19 недостаточен, поэтому необходимы новые и конкретные действия, заявил после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером Сейма Инарой Мурниеце президент Эгил Левитс.

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Он подчеркнул, что Covid-19 — это вызов для современного поколения, нужно смотреть в лицо реальности и справляться с ней. Левитс отметил, что временно между людьми будет меньше физических контактов, а поддержка должна быть немедленной и охватывать более широкий круг получателей помощи.

Глава государства заявил, что от завтрашнего заседания Кабинета министров ожидает единства правительства в этом вопросе, потому что сейчас не время экспериментировать и играть жизнями людей, их здоровьем и экономикой. Он также ожидает от правительства ясной коммуникации на понятном людям языке, чтобы каждый житель знал, что делать.

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