Президент торговой ассоциации: ковид-сертификаты и "зеленый" режим нужно оставить в прошлом

Ковид-сертификаты и разделение торговых мест и услуг на "зеленый" и "красный" режим должны остаться в прошлом, заявил в интервью на Латвийском радио президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгарс Ростовскис. Он считает, что отмена ковид-ограничений в Латвии должна идти в ногу с отменой ограничений в соседних странах. Об этом пишет LSM.lv.

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Ограничения нужно отменять довольно срочно — если соседние страны сделают это быстрее, это нанесет еще один удар латвийской экономике, говорит Ростовскис. "Можем потерять свои экономические позиции и рассчитывать на утечку рабочей силы из страны. Проблема с рабочей силой и до пандемии была критической, но сейчас она чрезвычайно обострится", — объясняет президент торговой палаты.

Ростовскис признает, что разумные ограничения на сборы нужно сохранить. "Но от всего, что мы административно запретили, нужно отойти по возможности скорее, чтобы дать предпринимательству возможность ускориться", — говорит он.

Пока что стремительное распространение омикрона не приводит к значительному дефициту рабочей силы. Проблема есть, но она решаемая, говорит Ростовский — по его мнению, гораздо более серьезная проблема, влияющая на компании — это рост цен на энергоресурсы.

В феврале Кабинет министров планирует решить о стратегии отмены ограничений, связанных с Covid-19.