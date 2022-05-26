Президент Украины Зеленский — Сейму: Латвия смелее многих больших стран

Президент Украины Владимир Зеленский удаленно выступил перед депутатами Сейма Латвии. В своей речи украинский лидер противопоставил героизм небольших государств таких, как Латвия, расчету некоторых более крупных стран, которые начинают задумываться о сохранении отношений с Россией.

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"Вы нашу борьбу за свободу воспринимаете как свою личную, и это действительно так, потому что сейчас у нас в Украине решается судьба нас всех, всех народов Европы", — сказал, обращаясь к Сейму Латвии Зеленский. По его словам в Украине идет борьба против свободы всех, против свободы соседей, и решается, какая идеология будет доминировать в Европе в ближайшие десять лет. Зеленский обозначил это как выбор между справедливостью для каждого народа или же политикой России, главные слова которой — оккупация, репрессии, депортации.

"Я благодарен вам за вашу твердую позицию, на которой вы стоите на стороне справедливости. 23 февраля в 18.00 к нам прибыли "стрингеры" — это оружие пришло от вас. Уже с первых дней войны мы смогли полномасштабно сопротивляться российской агрессии, и это спасало жизни наших людей. В то самое время, когда другие страны искали отговорки, вы были среди тех, кто действовал, и вы продолжаете действовать и максимально помогать нам — и в сфере безопасности, и показывая свою позицию, и в отношении наших граждан, которые нашли прибежище в Латвии. И Украина всегда будет помнить о вашей помощи. Я благодарен вам это это. Спасибо вам за помощь", — сказал Зеленский.

Далее Зеленский противопоставил в своей речи Латвию другим странам, которые не столь решительны в оказании помощи Украине.

"Те, у кого нет большого ресурса, смогли показать свою большую смелость, а некоторые, которые являются субъектами власти, остались в стороне и не находят в себе хотя бы тот небольшой процент геройства, который есть у вас. Почему их критикуют за лицемерие, трусость, двойные стандарты, даже за то, что они прямо поддерживают агрессию России, почему для них это так чувствительно, что они остаются в стороне, сохраняют связи с Россией? На эти вопросы могут быть разные ответы, и, конечно, самый частый ответ — просто деньги", — заявил Зеленский: "Есть те, кто просто ищут выгоду и имеет силы думать только о доходах, процентах и ​​выписках со своих счетов. Есть те, кто безнадежно надеется, что смогут умиротворить Россию, если будут молчать и не бороться с агрессией по-настоящему, но на самом деле в реальности это решающие факторы, это та надстройка, фундамент уничтожения ценностей. Есть люди, и есть некоторые из сильных мира сего, которые думают, что не все народы значимы, что о каком-то народе можно попросту забыть, что можно попробовать, чтобы попытаться сохранить мир. Хотя бы временный мир, хотя бы мир иллюзий, хотя бы только мир, ценой которого будут десятки тысяч убитых, миллионы депортированных и многие люди, у которых отнята родина. Для них это нормально. Мир ценой жизней других людей не может быть нормальным".

Напомним, что в среду, 25 мая, советник руководителя бюро президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Европе возник блок пророссийских стран, в который вошли Германия, Венгрия, Италия и Франция. Если бы Германия не задерживала бы и вовремя, как и обещала, поставила Украине танки и другое тяжелое вооружение, сейчас положение на фронте в Луганской области не было бы таким сложным, сказал Арестович.