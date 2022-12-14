Президент: успехи нового правительства зависят только от способности сотрудничать друг с другом

Успехи нового правительства, которое сегодня должен утвердить Сейм, зависят только от способности сотрудничать друг с другом, сказал президент Эгил Левитс в интервью Латвийскому радио.

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По его мнению, результатом длительного процесса формирования правительства стала формулировка достижимых целей. Они в правительственной декларации "калиброваны" таким образом, чтобы их можно было достичь, но это во многом зависит от отношений между партнерами и от того, насколько дисциплинированными будут политики.

Президент напомнил, что у новой коалиции небольшой перевес в Сейме — всего 54 голоса, поэтому политикам нужно быть очень дисциплинированными, чтобы то, что принято в правительстве, было одобрено в Сейме.

По мнению Левитса, декларация нового правительства не слишком амбициозна и содержит достижимые цели. Второе правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") заслуживает кредита доверия, и есть надежда, что оно проработает долго.

Как уже сообщалось, Сейм сегодня рассмотрит вопрос о выражении доверия новому правительству. В случае утверждения это будет второе правительство, возглавляемое Кариньшем.

"Новое Единство" в новом правительстве будут представлять Арвил Ашераденс на должности министра финансов, Эдгар Ринкевич на должности министра иностранных дел, Инесе Либиня-Эгнере на должности министра юстиции, Анда Чакша на должности министра образования и науки, Раймонд Чударс на должности министра климата и энергетики и Эвика Силиня на должности министра благосостояния.

Национальное объединение выдвинуло Илзе Индриксоне на пост министра экономики, Инару Мурниеце на пост министра обороны, Науриса Пунтулиса на пост министра культуры и Яниса Витенбергса на пост министра сообщения.

"Объединенный список" выдвинул на должность министра здравоохранения Лигу Меньгелсоне, на должность министра земледелия — Дидзиса Шмитса, на должность министра внутренних дел — Мариса Кучинскиса, на должность министра охраны среды и регионального развития — Мариса Спринджукса.