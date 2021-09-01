Президент в День знаний пожелал учителям и преподавателям выдержки и терпения

Президент Эгил Левитс в День знаний пожелал учителям и преподавателям выдержки и терпения, сообщили в президентской канцелярии.

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В своем поздравлении с 1 сентября президент подчеркнул, что школы, вузы и университеты всегда несли свет знаний.

"Цель образования в Латвии — создание такого государства, где царят мудрость, знания и порядочность, где граждане реализуют демократию и живут в достатке. Желаю стремиться к этой высокой цели, преодолевая временные трудности. Каждому из вас, уважаемые учителя и преподаватели, в этом учебном году желаю особой выдержки и терпения", — сказал Левитс.

Обращаясь к школьникам и студентам, президент отметил, что новый учебный год начинается с некоторыми опасениями из-за эпидемиологической ситуации, но он призывает сосредоточить силы на главном. "При любых обстоятельствах осваивать новые знания, развивать свои таланты, становиться разносторонними и способными гражданами Латвии", — сказал Левитс.