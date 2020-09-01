Президент в День знаний призвал осваивать новое на протяжении всей жизни
Foto: F64

Президент Латвии Эгил Левитс в День знаний призвал школьников и студентов на протяжении всей жизни осваивать что-то новое, а преподавателей - воспитывать человечных, граждански и социально активных личностей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента, обращаясь к учителям и преподавателям университетов, он подчеркнул, что общество доверило им большую ответственность - создавать пространство будущей жизни, воспитывая и обучая юных людей.

"В ваших руках - подготовка не только конкурентоспособных и целенаправленных, но и человечных, граждански и социально активных личностей, ценности которых проявляются в отношениях и действиях. Система ценностей характеризует конкретное общество и его отношение к людям и государству", - подчеркнул президент.

По его мнению, основы личности закладываются в семье, но система важнейших ценностей формируется именно в школьные годы.

Обращаясь к школьникам и студентам, глава государства подчеркнул, что современная эпоха требует каждый день осваивать что-то новое. Учась и получая опыт, школьники и студенты формируют свою личность как индивида и гражданина.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

15

Source

LETA

Tags

президент Латвии 1 сентября Школьники Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран