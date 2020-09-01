Президент в День знаний призвал осваивать новое на протяжении всей жизни

Президент Латвии Эгил Левитс в День знаний призвал школьников и студентов на протяжении всей жизни осваивать что-то новое, а преподавателей - воспитывать человечных, граждански и социально активных личностей.

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Как сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента, обращаясь к учителям и преподавателям университетов, он подчеркнул, что общество доверило им большую ответственность - создавать пространство будущей жизни, воспитывая и обучая юных людей.

"В ваших руках - подготовка не только конкурентоспособных и целенаправленных, но и человечных, граждански и социально активных личностей, ценности которых проявляются в отношениях и действиях. Система ценностей характеризует конкретное общество и его отношение к людям и государству", - подчеркнул президент.

По его мнению, основы личности закладываются в семье, но система важнейших ценностей формируется именно в школьные годы.

Обращаясь к школьникам и студентам, глава государства подчеркнул, что современная эпоха требует каждый день осваивать что-то новое. Учась и получая опыт, школьники и студенты формируют свою личность как индивида и гражданина.