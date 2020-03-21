Президент в понедельник проведет собрание по поводу легитимности работы правительства на карантине

Президент Латвии Эгил Левитс 23 марта созвал заседание руководителей всех ветвей власти — законодательной, исполнительной и судебной — чтобы решить, как легитимно продолжить работу госуправления после того, как депутаты Сейма и члены правительства на 14 дней уйдут на карантин из-за распространения болезни Covid-19.

В интервью TV3 Левитс заявил, что совещание будет проходить удаленно. В нем примут участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, спикер Сейма Инара Мурниеце, председатель Конституционного суда Инета Зиемеле и председатель Верховного суда Ивар Бичкович.

На совещании будет решаться вопрос, каким образом государство может функционировать в сложившейся ситуации. Государство должно сохранить дееспособность, и это будет достигнуто, заверил глава государства.

Кариньш на TV3 заявил, что на работу правительства самоизоляция не повлияет, так как уже ранее решено было работать удаленно.

Левитс заявил, что народ Латвии доказал свою способность мобилизоваться в трудные моменты и преодолевать сложности. "Так будет и сейчас", — добавил он.

По мнению Левитса, до сих пор Латвия приняла для ограничения эпидемии лучшие решения, чем некоторые старые западные демократии. Это было сделано разумно, а не эмоционально, на основании рекомендаций специалистов.

Как сообщалось, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний проверит всех депутатов и членов правительства, и всем им предписана 14-дневная самоизоляция.