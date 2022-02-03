Президент встретился с министром образования. Обсудили языковой вопрос и судьбу школ Даугавпилса

В четверг, 3 февраля президент Левится встретился с министром образования и науки Анитой Муйжниеце в Рижском замке. Политики обсудили реорганизацию школ в Даугавпилсе, более широкое освоение европейских языков в латвийских школах и заболеваемость Covid-19.

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Нужно как можно скорее улучшить процесс школьного тестирования, чтобы школьники могли учиться очно, считает президент Левитс. По словам Муйжниеце, процесс тестирования тесно связан с доступностью тестов и с тем, как определяется статус контактной персоны.

Также министр и президент обсудили предложение Левитса — второй иностранный язык в школах должен быть одним из языков Европейского Союза. "Латвия находится в Евросоюзе, ценности Евросоюза — наши ценности, и это должно отражаться в школьной программе", — заявил Левитс. Муйжниеце поддержала инициативу президента, добавив, что для достижения такой цели необходима качественная подготовка учителей.

Политики поговорили о реорганизации школ в Даугавпилсе. Левитс считает, что в Даугавпилсе нужно усиливать латышскую среду, и этому могут поспособствовать латышские школы и детские сады. В Даугавпилсе актуальнее, чем в других городах Латвии, думать не о том, как усилить русские школы, а о том, как интегрировать их в латышскую среду, считает Анита Муйжниеце.

"Я ожидаю, что в ближайшее время Даугавпилс подготовит не только план по реорганизации школ, но и план усиления латышской среды в школах города", — заявила министр.