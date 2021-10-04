Президент: забор на латвийско-белорусской границе нужно построить как можно скорее

Забор на латвийско-белорусской границе должен быть построен как можно скорее в связи с чрезвычайной ситуацией, подчеркнул президент страны Эгил Левитс, который провел в Рижском замке встречу с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, где среди прочих тем обсуждалось укрепление границы, сообщает LETA.

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Как проинформировала агентство LETA руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, премьер-министр проинформировал Левитса о планах правительства завершить подготовку государственного бюджета на 2022 год и направить его в Сейм в середине октября.

Обе стороны также обсудили более строгие ограничения по сдерживанию пандемии Covid-19 и прогресс вакцинации.

Как сообщили агентству LETA в Госпогранохране, 3 октября латвийские пограничники предотвратили попытки 11 человек незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси. Всего с 10 августа пограничники предотвратили попытки 1479 человек незаконно попасть в Латвию.

Как уже сообщалось, с 11 августа по 10 ноября в приграничных самоуправлениях Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Это связано с наплывом мигрантов, пытающихся незаконно попасть в страну со стороны Беларуси.