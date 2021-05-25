Президент: замена флага Белоруссии — сигнал, что мы не признаем правящий режим соседнего государства

Замена флага Белоруссии на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге — адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признает правящий режим соседнего государства, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Эгил Левитс.

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Решение Белоруссии выдворить из страны всех латвийских дипломатов, по словам президента, стало реакцией на последовательные действия Латвии после того, как Белоруссия совершила беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения.

Левитс подчеркнул, что инцидент затронул и Латвию, так как в принудительно посаженном самолете были двое ее граждан. Латвия просила от ЕС реакции на ситуацию, и Евросовет договорился о санкциях в отношении Белоруссии.

"Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации", — подчеркнул президент.

Как сообщалось, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, в воскресенье был принудительно посажен в Минске. Летевший этим рейсом белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич после посадки самолета был задержан.

В понедельник возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр столицы заявил, что этот жест — инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель — выразить поддержку всем, что подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

Белоруссия в связи с этим потребовала, чтобы латвийские дипломаты покинули страну, Латвия ответила симметричным требованием о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.