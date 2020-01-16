Президента Беларуси Александра Лукашенко ждут в Латвии с визитом в апреле

Президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвии ждут с визитом 3 апреля. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил сегодня на встрече с главой белорусского государства.

"Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас", — сказал Кариньш.

Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил 523 млн евро, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт — 435,8 млн евро, импорт — 87,14 млн евро. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более 412,8 млн при экспорте в 338,8 млн евро.

Экспорт услуг в 2018 году составил 168, 9 млн евро, а по итогам января-октября прошлого года — 122, 6 млн евро.

За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме 96,5 млн евро, в том числе прямых — 73,7 млн. В январе-сентябре 2019 года — 61 млн евро, включая 48,1 млн евро прямых.

На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала — в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.