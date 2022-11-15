Президентом Латвийского общества врачей вновь избрана Айзсилниеце

Сегодня на общем собрании членов 245 голосами президентом Латвийского общества врачей (ЛОВ) на очередной четырехлетний срок была избрана семейный врач Илзе Айзсилниеце.
146 членов проголосовали за другого кандидата — Петериса Апиниса. Апинис также когда-то возглавлял ЛОВ.
Всего на выборах президента ЛОВ было подано 417 бюллетеней, из которых 26 были признаны недействительными. В общем собрании приняли участие 430 членов, в том числе 12 юридических и 418 индивидуальных.
Во время пандемии "Covid-19" были публично высказаны сомнения в соответствии Айзсилниеце должности президента ЛОВ, но до ее замены дело не дошло, вместо этого некоторые недовольные члены общества покинули его.
В правлении ЛОВ работает 15 человек, включая президента и двух вице-президентов. В состав правления входят семь избираемых прямым голосованием членов правления, президент, два вице-президента и пять назначенных членов правления — назначенный представитель Латвийской ассоциации молодых врачей и председатель каждого профессионального структурного подразделения ЛОВ.
В настоящее время ЛОВ насчитывает 40 юридических и более 3336 индивидуальных членов.