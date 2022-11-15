Президентом Латвийского общества врачей вновь избрана Айзсилниеце

Сегодня на общем собрании членов 245 голосами президентом Латвийского общества врачей (ЛОВ) на очередной четырехлетний срок была избрана семейный врач Илзе Айзсилниеце.

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146 членов проголосовали за другого кандидата — Петериса Апиниса. Апинис также когда-то возглавлял ЛОВ.

Всего на выборах президента ЛОВ было подано 417 бюллетеней, из которых 26 были признаны недействительными. В общем собрании приняли участие 430 членов, в том числе 12 юридических и 418 индивидуальных.

Во время пандемии "Covid-19" были публично высказаны сомнения в соответствии Айзсилниеце должности президента ЛОВ, но до ее замены дело не дошло, вместо этого некоторые недовольные члены общества покинули его.

В правлении ЛОВ работает 15 человек, включая президента и двух вице-президентов. В состав правления входят семь избираемых прямым голосованием членов правления, президент, два вице-президента и пять назначенных членов правления — назначенный представитель Латвийской ассоциации молодых врачей и председатель каждого профессионального структурного подразделения ЛОВ.

В настоящее время ЛОВ насчитывает 40 юридических и более 3336 индивидуальных членов.