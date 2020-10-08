Президентом Латвийской академии наук избран химик Иварc Калвиньш

Сегодня на внеочередном общем собрании Латвийской академии наук (ЛАН) ее президентом избран химик Иварc Калвиньш, сообщили агентству LETA в ЛАН.

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За него проголосовали 136 из 186 членов академии.

Выступая перед членами ЛАН, Калвиньш пообещал внести изменения в деятельность академии, чтобы она в глазах общественности больше ассоциировалась с современным и передовым центром науки - укреплять связи с предпринимательскими организациями, шире привлекать к работе ЛАН молодых ученых и сменить акценты деятельности сената академии с обсуждения внутренних вопросов на развитие внешнего сотрудничества, постановку и выполнение задач, включая лоббирование важных для науки вопросов среди политиков и высшего чиновничества.

Калвиньш подчеркнул, что намерен добиваться более активной деятельности академии, роста ее влияния и привлечения финансирования для инновационных научных разработок.

На пост президента ЛАН претендовал также генеральный секретарь академии Андрей Силиньш.

Иварc Калвиньш (род. 2 июня 1947 года) - профессор, действительный член ЛАН, почетный член Украинской медицинской стоматологической академии, почетный доктор Рижского технического университета, действительный член Европейской академии наук и искусства. Калвиньш уже 50 лет работает в Латвийском институте органического синтеза и в настоящее время является его директором.

Калвиньш является автором более 250 изобретений, пяти книг, более 450 научных статей, разработчиком таких зарегистрированных препаратов, как милдронат, леакадин, белиностат, капикор и нескольких медикаментов, находящихся в фазе клинических исследований.

За свои достижения в науке Калвиньш удостоен более 25 наград, в том числе золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности, большой медали ЛАН, а также он пять раз становился лауреатом ЛАН за лучшее научное достижение.