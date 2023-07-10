Президенты Эстонии и Латвии подчеркнули важность поддержки Украины

Новый президент Латвии Эдгар Ринкевич, находящийся сегодня с первым рабочим визитом в Эстонии, заявил на пресс-конференции со своим коллегой Аларом Карисом, что именно от двух балтийских соседей зависит убедить другие страны поддержать Украину с таким же энтузиазмом, как это делают Таллинн и Рига, пишет rus.postimees.

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В своем вступительном слове Карис приветствовал своего нового коллегу из соседней страны, поблагодарив его за выбор Эстонии в качестве места своего первого зарубежного визита. Глава эстонского государства также отметил, что пребывание Ринкевича на посту министра иностранных дел, которое предшествовало его президентству и продолжалось в течение десятка лет, является исключительным, учитывая, что трудно даже сосчитать количество министров иностранных дел Эстонии, занимавших этот пост в тот же период.

"Оборонное сотрудничество между Эстонией и Латвией очень хорошее. Оно более эффективно, чем когда-либо прежде", — подчеркнул Карис хорошие отношения между двумя странами, упомянув, например, об успешной организации совместных закупок.

Ринкевичс выразил удовлетворение тем, что находится в Таллинне в своей новой должности.

Он также назвал поддержку Украины совместным делом соседних стран. "Обе наши страны являются лидерами и сторонниками, когда речь идет о военной помощи Украине, — сказал Ринкевич. — Очень важно, чтобы мы продолжали призывать другие страны НАТО и страны-единомышленники делать то же самое".

Говоря о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, Ринкевич прежде всего выразил надежду на то, что Швеция станет членом альянса и новые оборонные планы НАТО будут одобрены.

Когда на пресс-конференции президентов попросили назвать наиболее важные вопросы сотрудничества между Эстонией и Латвией, которые обсуждались сегодня, Карис выделил строительство "Rail Baltic" и реализацию других проектов. "Мы не должны стать полуостровом в этой части Европы", — сказал президент Латвии.

После встречи с Карисом в Кадриорге Ринкевич отправился в Дом Стенбока на встречу с премьер-министром Каей Каллас. Президент Латвии также встретился со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.

На встречах обсуждались вопросы более тесного сотрудничества между двумя странами, проекты регионального сотрудничества, послания стран Балтии на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и дальнейшая поддержка Украины.