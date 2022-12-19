Необходимо создать международный трибунал для оценки ответственности России за развязанную ею войну на Украине, подтвердили президенты стран Балтии на встрече в Риге в понедельник.

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Как сообщили в пресс-службе президента Латвии, одной из тем встречи президентов стала агрессия России против Украины и способы дальнейшего оказания помощи Украине.

После встречи президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам, что необходимо настаивать на том, чтобы Россия вывела все войска из Украины и обязалась выплатить репарации. "Мы должны призвать Россию к ответу за совершенные ею ужасы и военные преступления. Нападая на важнейшую инфраструктуру Украины, Россия пытается создать хаос, нанести ущерб населению и продолжать создавать потоки беженцев", — сказал Науседа.

Президент Латвии Эгил Левитс на встрече с президентом Литвы Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом поблагодарил своих коллег за то, что при встречах на различных форумах они всегда высказывали единое мнение как по вопросам Балтии, так и по вопросам европейской и глобальной безопасности.

Президент Латвии подтвердил, что в ходе встречи первые лица стран Балтии обсуждали вопрос о возможном международном трибунале для рассмотрения войны России против Украины. "Мы едины во мнении, что создание такого трибунала необходимо", — признал Левитс.

Президенты также обсудили, какие перспективы у Украины могут быть в Евросоюзе, а позже и в НАТО. "Мы уверены, что Запад в целом поддерживает Украину, и мы, три страны Балтии, находимся в первых рядах этой поддержки", — подчеркнул Левитс.

Как сообщалось, в понедельник в Риге состоялась встреча президентов стран Балтии. После вечерней пресс-конференции президенты отправились в Агенскалнс, чтобы принять участие в символической мастерской по изготовлению свечей для нужд Украинского фронта.