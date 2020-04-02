При чрезвычайной ситуации Латвия будет накладывать запрет на экспорт нужных стране лекарств

Министр здравоохранения Илзе Винькеле издала распоряжение, запрещающее экспортировать в условиях чрезвычайной ситуации из Латвии лекарства, необходимые на тот местному рынку. Соответствующие ведомства должны будут подготовить список таких лекарств, основываясь на международных рекомендациях по лечению Covid-19, сообщает LETA.

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Новые условия относятся к действующим в Латвии предприятиям фармацевтической отрасли. Вывозить производимую продукцию, если она признана нужной государству для борьбы с тем или иным заболеванием (в данному случае — коронавирусом и его последствиями), нельзя как в другие страны Европейской Экономической зоны, так и в третьи государства.

Также напомним, что с 1 апреля в Латвии вступил в силу новый порядок выписки компенсируемых лекарств. Он предусматривает, что врачи должны указывать в рецептах на компенсируемые государством лекарства активное вещество, а не название самого препарата. В итоге в аптеке пациенту будут выдавать лекарство с самой низкой ценой.

Такой порядок рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Он уже действует в соседних Эстонии, Литве и таких богатых странах, как Германия, Финляндия, Нидерланды, Дания, Швеция, и других странах Европы.

Новый порядок введен для того, чтобы Латвия переняла европейскую практику выписки лекарств, а также — чтобы устранить ситуацию, когда пациенты должны приобретать более дорогие медикаменты.