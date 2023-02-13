При необходимости Латвия также может отправить медиков в Турцию

Чтобы помочь пострадавшей от землетрясения Турции Латвия также могла бы направить в страну медиков, заявил сегодня после заседания коалиции председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

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Политик рассказал, что Латвия вместе с другими коллегами в Европейском союзе работает над оказанием поддержки Турции и что министр здравоохранения Лига Меньгелсоне сообщила, что, как только это будет необходимо, несколько десятков врачей из Латвии готовы прийти на помощь пострадавшим от землетрясения.

Для того, чтобы латвийские врачи отправились в Турцию, еще необходимо получить четкую информацию о том, где и какие медицинские специалисты нужны, пояснил политик.

Комментируя прозвучавшие в публичном пространстве вопросы о том, почему Латвия не отправила в Турцию больше спасателей, Таварс пояснил, что у латвийских специалистов больше опыта в оказании помощи, например, при наводнениях, чем после землетрясений. Политик, который также обсудил этот вопрос с министром внутренних дел Марисом Кучинскисом, заявил, что страны ЕС направляют помощь в соответствии с квалификацией своих экспертов.

В опубликованном сегодня Lsm.lv обзоре Re:Check проекта Re:Baltica исследуется вопрос, почему Латвия в меньшей степени помогает пострадавшей от землетрясения Турции, чем Литва, Эстония и многие другие страны ЕС.

Как сообщалось, в правительство внесен проект постановления, предусматривающий оказание помощи в размере 70 тыс. евро мирным жителям Сирии для ликвидации последствий землетрясения.