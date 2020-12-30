При оказании амбулаторных услуг пациенты не должны пересекаться

Амбулаторные медицинские услуги должны, насколько это возможно, оказываться удаленно. Те пациенты, которых все-таки невозможно принять удаленно, не должны пересекаться друг с другом в очереди, постановило правительство.

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Стационарные медицинские услуги будут ограничены, как и до этого, а амбулаторные будут доступны только по записи, причем между пациентами должен быть перерыв, чтобы они не пересекались друг с другом.

Медицинские учреждения будут связываться с пациентом индивидуально, чтобы уведомить его, что услуга отложена. Они не потеряют свое место в очереди, и когда оказание медицинских услуг будет возобновлено, они будут в приоритете. Медучреждения также просит тех пациентов, которые решили не приходить на назначенный прием, уведомить об этом заранее.

Что касается стационарных медицинских услуг, то в данный момент оказываются только неотложные и такие, которые нельзя прерывать — например, курсы химиотерапии, заместительной терапии при пересадке органов, лучевой терапии и т. п.

Продолжается оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, ВИЧ, заразными кожными заболеваниями, венерическими заболеваниями, психиатрическими заболеваниями, а также пациентам травматологии.

Более подробную информацию можно узнать по телефону Национальной службы здоровья: 80 00 12 34.