При пандемии оборот таксистов упал вполовину, однако число такси за год выросло почти в два раза

Несмотря на существовавшие значительную часть 2020 года ограничения, связанные с пандемией Covid-19, в прошлом году число получивших в Латвии лицензию на коммерческие пассажирские перевозки выросло на 65%, число карточек лицензий — на 198%, а общее число членов Регистра водителей таксометров — на 19%, сообщили Delfi в Автотранспортной дирекции.

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На декабрь прошлого года в стране насчитвался 851 лицензированный коммерсант, осуществляющий коммерческую перевозку пассажиров на легковом автомобиле. По сравнению с концом 2019 года, это число выросло на 65%, отметили в Дирекции.

В свою очередь, число карточек по лицензии, которые выдаются на каждый занятый в этой деятельности автомобиль, достигло 572, что почти вдвое (на 198%) больше, чем годом ранее.

При этом оборот сферы таксоперевозок в условиях Covid-19 упал как минимум вполовину. В Дирекции это объясняют тем, что латвийцы при пандемии передвигаются реже. В связи с этим часть коммерсантов-перевозчиков вынуждены были на время приостановить свою деятельность или переквалифицироваться с пассажирских перевозок на услуги доставки еды на дом.