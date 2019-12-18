При поддержке KPV LV, комиссия Сейма отвергла изменения порядка внеочередных выборов в самоуправление

Комиссия Сейма по делам государственного управления и самоуправлений отклонила перед окончательным чтением поправки о более долгом сроке полномочий муниципальной думы в случае внеочередных выборов. Против поправок проголосовали не только оппозиционные депутаты, но и представитель коалиционной партии "KPV LV" Эрик Пуценс.

В 14 часов комиссия планирует рассмотреть связанные с данным законопроектом поправки к закону о выборах в думы республиканских городов и краевые думы. С учетом состава комиссии можно прогнозировать, что и эти поправки будут отклонены.

Представитель юридического бюро Сейма Эдвин Дановскис пояснил, что отклоненный комиссией законопроект не будет подан на рассмотрение в Сейм.

Поправки предусматривали, что в том случае, если дума распущена и до очередных выборов в самоуправления осталось от 9 до 24 месяцев, новая дума избирается на оставшийся срок полномочий распущенной думы и на весь четырехлетний срок, предусмотренный законом. Как говорится в аннотации к законопроекту, цель изменений состоит в более эффективном использовании финансовых средств при проведении выборов.