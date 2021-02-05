При поддержке "Согласия" у омбудсмена Янсонса большие шансы на переизбрание в третий раз

Партия "Согласие", скорее всего, поддержит на должность госуполномоченного по правам человека нынешнего омбудсмена Юриса Янсонса, сказал агентству LETA лидер партии Янис Урбанович.
Он выразил удовлетворение в связи с тем, что по крайней мере часть коалиционных партий "преодолели неприязнь" к Янсонсу, понимая, что он добился весомых результатов.
"Мой прогноз, что "Согласие" поддержит Янсонса на должность омбудсмена", — сказал Урбанович.
С учетом того, что решение о поддержке переизбрания Янсонса приняли уже три коалиционные партии — Национальное объединение, "Новое Единство" и "Для развития/За!", а также оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян, при потенциальной поддержке "Согласия" у Янсонса большие шансы на переизбрание в третий раз.
Срок подачи кандидатур на должность омбудсмена истекает сегодня.