При положительном тесте на Covid-19 потерянные авиабилеты компенсироваться не будут

С 15 января для въезда в Латвию нужно будет предъявлять негативный результат теста на коронавирус. Если у человека выявлен Covid-19, стоимость билета компенсироваться не будет. Об этом рассказал журналистам заместитель госсекретаря Министерства сообщения Дин Мерирандс.

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Человека с позитивным результатом теста не пустят на борт, и билет в этом случае не возвращается.

Мерирандс призвал покупать такие билеты, которые можно вернуть или сменить дату поездки. По его словам, все компании, занимающиеся пассажироперевозками, проинформированы о новых требованиях.

Дирекция автотранспорта также ведет дискуссию с компаниями, которые занимаются грузоперевозками.

Как сообщалось, с пятницы для въезда в Латвию нужно предъявлять документ об отсутствии Covid-19. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда. Освобождены от этого дети до 11 лет, люди, сделавшие прививку от Covid-19, работники компании, осуществляющей пассажироперевозку, моряки, дипломаты и транзитные пассажиры, которые не выходят за пределы транзитной зоны аэропорта. Не распространяется требование и на жителей приграничной зоны, которые каждый день пересекают границу, отправляясь на работу или на учебу и могут показать подтверждающий это документ.