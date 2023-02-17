При приеме в школу будут отдавать приоритет первоклассникам, живущим поблизости

При приеме рижских первоклассников в школу будет отдаваться приоритет тем детям, которые живут на территории, "привязанной" к школе, решило самоуправление.

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Обновленные правила опубликованы на сайте Рижской думы, а жителей призывают поделиться своим мнением о них до 24 февраля.

Комплектация классов будет идти до 1 июня. Приоритет в каждой школе будет отдаваться детям, задекларированным вместе с законным представителем поблизости от школы, если в этой же школе уже учится брат или сестра, на втором месте — дети, задекларированные поблизости вместе с законными представителями, на третьем — дети, задекларированные вместе с законными представителями в Риге, если их родители преподают в этой же школе. Далее в порядке приоритета идут дети, задекларированные где угодно, но у которых в этой школе учатся брат или сестра, а потом — дети, задекларированные поблизости от школы (без законных представителей). Далее идут дети, задекларированные в Риге, и только на последнем месте — дети из других самоуправлений.

Карта территорий, относящихся к каждой школе, опубликована в приложении к новым правилам.

Правила не относятся к Рижской белорусской основной школе Янки Купалы, к начальным школам № 1, 2, 3, 4 и 5, к 66 средней школе, Эстонской основной школе, Эбельмуйжской основной школе, к Польской средней школе Иты Козакевич, Первой христианской основной школе, Литовской средней школе, Рижской начальной школе Valodiņa, Даугавпилской основной школе, Рижской украинской средней школе, Начальной школе Валдиса Авотиньша, Рижской Вальдорфской школе, Страдмуйжской школе и Рижской еврейской школе имени Шимона Дубнова.