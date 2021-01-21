При продаже квартиры за долги будут погашаться и расходы на содержание всего дома

В четверг, 21 января, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданском процессе, которые упростят возврат долгов за расходы по управлению домом.

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Теперь при продаже недвижимости за долги часть денег автоматически будет уходить за погашение долгов, связанных с обслуживанием дома. Например, если требовался ремонт многоквартирного дома, а какие-то жильцы не хотели или не имели возможности на него скидываться, и при этом имели еще и долги перед банком — при продаже квартиры деньги будут идти не только банку, но и на покрытие расходов на ремонт. Также будут погашаться долги по счетам за коммунальные услуги.

Нормативные акты предусматривают обязанность владельцев квартиры участвовать в расходах на управление дома. Ранее, если в доме были должники, за них отвечали и другие жильцы дома — например, им отключалось отопление, если они не заплатят ту сумму, которую он должен заплатить управляющей компании. Благодаря новым поправкам, таких ситуаций больше быть не должно.

Из денег, которые получены при продаже обремененного долгами недвижимого имущества, будут покрываться расходы, связанные с управлением дома, платежами в накопительный фонд и платежами за услуги по содержанию дома. Однако эта сумма не может превышать пять процентов от суммы, вырученной за недвижимое имущество, и по очередности этот платеж будет идти за покрытием расходов на продажу недвижимости, зарплаты работников, которые занимались его обслуживанием, связанные с зарплатами социальные платежи и налоговые платежи, связанные с недвижимостью.