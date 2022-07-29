При въезде в Латвию из России просят подписать документ об осуждении российской агрессии в Украине

В социальных сетях делятся информацией о том, что въезжающих в Латвию из России просят подписать документ об осуждении военных действий РФ. С момента нападения России на Украину в пунктах пограничного контроля въезд на территорию Латвии запретили 62 иностранцам, пишет LSM.lv.

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Гражданин России и постоянный житель Латвии, муж рижанки Светланы, ездил в Россию на похороны матери. Он рассказывает, что при въезде в Латвии получил "документ без каких-либо опознавательных символов" с готовым текстом на русском и английском языках — нужно только вписать имя, фамилию, поставить подпись и число. На вопрос о том, на каком основании он получает этот документ, мужчине пригрозили не вернуть документы и отнять вид на жительство. Мужчина подписал документ, но на вопрос о законности происходящего так и не нашел ответа.

В Службе госбезопасности Латвии журналистам подтвердили, что иностранцев, которые приезжают в Латвию из страны-агрессора России и ее союзницы Беларуси, на границе проверяют усиленно.

Цель проверок — идентифицировать лица, которые поддерживают российскую военную агрессию против Украины и могут создавать угрозу национальной безопасности Латвии. Во время проверок повышенное внимание уделяется людям, которые служили в силовых структурах России и Беларуси, публично демонстрируют символы, поддерживающие военную агрессию РФ или выражают негативное отношение к Латвии.

Большая часть иностранцев, которым на границе отказали во въезде, открыто демонстрировали поддержку военной агрессии РФ против Украины, озвучивая типичные мотивы кремлевской пропаганды войны, указали в Службе госбезопасности.

До сих пор во въезде на территорию Латвии отказали 62 иностранным жителям — среди них 41 гражданин России, 14 — Беларуси и 7 граждан других стран.

В случае, если у этих лиц была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, визу аннулировали.

Уже сообщалось, что в связи с происходящим Министерство иностранных дел Латвии получило протестную ноту от России об отношении пограничников к гражданам России, желающим въехать в Латвию.

"Латвия действует в соответствии со своими законами, и бессмысленно протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории для защиты нашей безопасности. Мы продолжим действовать в соответствии с интересами нашей безопасности", — сказал Ринкевич.

Он также добавил, что Латвии известны случаи, когда граждан Латвии, когда они приезжают в Россию или Беларусь, пытаются завербовать, повлиять на них — и это недопустимо. Поэтому жителей Латвии настоятельно призывают не выезжать в Россию или Беларусь.

"Сейчас не время для туризма и деловых контактов", — подчеркнул министр.

По данным Государственного пограничного контроля, за последние два месяца из Латвии в Россию поехали 50 тысяч человек, из них только менее 4 тысяч человек — граждане Латвии.

В свою очередь поток людей из Латвии в Беларусь, которая отменила безвизовый режим, увеличился в 20 раз — примерно с тысячи человек в месяц до 20 тысяч человек в месяц. Также сейчас в Беларусь в среднем въезжает 160 машин, выезжает из Беларуси в Латвию — около 215 машин. Приблизительно 55% людей, путешествующих из Латвии в Беларусь — граждане Латвии.

По данным пограничников, жители Латвии выезжают в Беларусь с целью навестить родственников или посетить места захоронения предков, в целях туризма, в том числе медицинского туризма, а также за покупками.