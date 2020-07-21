При второй волне Covid-19 на очное обучение вернутся и младшие классы

Очное обучение в Латвии при возможной второй волне распространения Covid-19 планируют обеспечить для учеников 1-6 классов, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр образования Илга Шуплинска.

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Политик в очередной раз заверила, что Министерство образования и науки в первую очередь планирует восстановить очное обучение с 1 сентября. Но существует и план В, он предусматривает удаленное обучение с учетом весеннего опыта. Поэтому предусмотрен ряд изменений.

Министр также допускает, что при возможной второй волне вируса очное обучение продолжат и ученики 1-6 классов, поскольку в этом возрасте довольно трудно усваивать предметы без учителя, а на родителей возлагается непосильный труд. Шуплинска напомнила, что весной дети посещали детские сады.

Министр также отметила, что эпидемиологи не обсуждают конкретных планов, при каком уровне заболевания школьников вновь могут отправить на удаленное обучение.

При локальных случаях заболевания все зависит от конкретной школы, количества учеников и наличия свободных помещений. Если школа переполнена, то учеников на время могут отправить на удаленное обучение.