При ввозе наличных через внешнюю границу Латвии, возможно, придется декларировать суммы менее 10 000 евро

В четверг, 20 апреля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону "О декларировании наличных денег на государственной границе", который предусматривает, что в случае выявленных признаков преступной деятельности, возможно, придется декларировать провоз через внешнюю границу суммы, которая составляет менее 10 000 евро.

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Внешней границей Латвии является граница с Россией и Беларусью, а также аэропорт. Должностное лицо компетентного учреждения будет иметь право потребовать от лица, пересекающего внешнюю границу страны и имеющего при себе менее 10 000 евро, заполнить декларацию о наличных деньгах, если что-то будет указывать на связь денег с преступной деятельностью. Лицо будет обязано немедленно заполнить и подать декларацию о наличных деньгах, подтвердив правдивость указанных в ней сведений подписью.

Компетентными учреждениями будут Служба государственных доходов, а также Государственная пограничная охрана, но погранохрана будет задействована только в пунктах пропуска внешней границы, где таможенный контроль не предусмотрен. В аннотации к поправкам говорится, что такие правовые нормы необходимы для снижения рисков оборота полученных преступным путем средств в Европейском союзе (ЕС), в том числе в Латвии.

Такое же правило применяется к несопровождаемым наличным средствам. Закон уточняет, что несопровождаемые наличные средства — это деньги, отправленные без перевозчика.

В свою очередь, до сих пор законом установлена ​​обязанность декларировать перемещение наличных денег на сумму 10 000 евро и более через внешнюю границу.

Поправки внесены в целях реализации борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также внедрения норм регламента ЕС. Они уточняют определение наличных денег, а также некоторые административные вопросы.

Поскольку на данный момент в Латвии не предусмотрена электронная подача декларации о наличных деньгах и декларации о раскрытии информации о наличных деньгах, авторы поправок отмечают, что с изменениями в законодательстве этот вопрос был решен. Предусмотрено, что декларации будут доступны в пунктах пропуска в бумажном виде, а также на сайте компетентного учреждения и должны быть представлены должностному лицу компетентного учреждения.