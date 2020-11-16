При высокой заболеваемости коронавирусом эпидемиологические расследования будут проводиться на общественно важных объектах
Foto: LETA

В условиях очень высокой заболеваемости Covid-19 в приоритетном порядке эпидемиологическое расследование будет проводиться на важных для общественного здоровья и безопасности объектах, заявила в интервью агентству LETA министр благосостояния Илзе Винькеле.

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Она сообщила, что Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) будет проводить эпидемиологическое расследование независимо от количества выявленных случаев Covid-19. "Если цифры будут настолько высоки, что их невозможно и бессмысленно отслеживать по отдельности, то ЦПКЗ в любом случае будет проводить эпидемиологическое расследование в медицинских учреждениях и других местах", - сказала министр.

Она пояснила, что речь идет об объектах, важных для здоровья и безопасности населения и где заражение может иметь наибольший мультипликативный эффект на общество. Это медицинские учреждения, центры социального ухода, полиция, армия, закрытые учреждения, такие как тюрьмы, учебные заведения и дошкольные учреждения. Это места, где много людей, и с большим влиянием на здоровье других людей.

Как сообщалось, в условиях растущей заболеваемости Covid-19 ЦПКЗ получил дополнительное финансирование, в том числе для создания дополнительного отдела.

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LETA

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